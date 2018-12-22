تعرف على أبرز ظواهر كأس العالم للأندية بالإمارات

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات كأس العالم للأندية بالإمارات، وتوج فريق ريال مدريد الإسباني بالبطولة رسمياً على حساب العين الإماراتي.





وتوج ريال مدريد بالبطولة على حساب بطل الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ظواهر كأس العالم للأندية في الإمارات على النحو التالي:





•توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.





• شهد كأس العالم للأندية أول مشاركة للاعب مصري في نهائي البطولة وهو حسين الشحات نجم العين الإماراتي.





• يعد حسين الشحات نجم العين الإماراتي أول لاعب مصري يصعد للمباراة النهائية والتي خسرها فريقه أمام الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف.





• يحيى نادر لاعب فريق العين الإماراتي أول مصرى يسجل – عن طريق الخطأ- فى نهائى كأس العالم للأندية لصالح ريال مدريد.





• انفرد ريال مدريد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب أعوام (2014، 2016، 2017، 2018)، متفوقًا على نظير ه برشلونة صاحب الثلاث ألقاب (2009، 2011، 2015).





• حقق الدولي المصري حسين الشحات نجم العين الإماراتي إنجازًا رائعًا بعدما توج بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.





• تربعت الأندية الإسبانية على عرش الفرق الفائزة بلقب مونديال الأندية ويعد تتويج ريال مدريد الإسباني على حساب العين الإماراتي اللقب السابع في تاريخ الأندية الإسبانية، حيث حصل نادي ريال مدريد علي اللقب في 4 مرات، وحصد نادي برشلونة كأس العالم للأندية 3 مرات.





• احتلت الأندية البرازيلية مركز الوصافة في عدد الفوز بمونديال الأندية برصيد 4 ألقاب ، خلف الفرق الإسبانية ، وجاءت الأندية الإيطالية في المركز الثالث برصيد لقبين فقط.



