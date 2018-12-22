مهرجان "الزمن الجميل" يستعد لدورته الرابعة.. وهذه الفنانة كانت المفاجأة

عقدت لجنة مهرجان "الزمن الجميل اواردز" برئاسة جراح التجميل في لبنان الدكتور هراتش ساغبازاريان، في إمبراطورية التجميل خاصته، حيث تمت مناقشة التفاصيل الدقيقة المُتعلقة بالدورة الرابعة للمهرجان الذي أحرز نجاحاً تصاعديا لافتا في لبنان والعالم العربي في دوراته السابقة نسبة لمصداقيته ورقي فكرته البعيدة عن الاستفتاءات الملغومة والمحسوبيات التي تدور تحت الطاولة.

وتحدث رئيس اللجنة عن أهم بنود هذه الدورة وتبادل الجميع الأفكار، وكان أهمها إصدار مجلة خاصة بالمهرجان كما جرت العادة، إضافة الى تحديد موعد السفر الى القاهرة لزيارة بعض نجوم الزمن الجميل، لاسيما أنه تم خلال الجلسة الأسماء التي ستكرم للعام 2019 والتي ستشكل مفاجأة كبيرة.

بعد الاجتماع كالعادة فاجأ الدكتور هراتش اللجنة بحضور ضيفة يحبها الجميع تنتمي للزمن الجميل بكل حلاوته وهي النجمة جاكلين وتم الاحتفال معها بقرب حلول عيد الميلاد المجيد على أنغام أغنيتها "خدني على التلج" في أجواء من الألفة والمحبة والتفاؤل.

مهرجان "الزمن الجميل اواردز" من أهم مهرجانات التكريم وأعرقها على الإطلاق إن كان من حيث الأسماء الكبيرة المُكرَّمة أو من حيث التنظيم وطرق التكريم، فقد أصبح حدثاً فنياً إجتماعياٌ ينتظره الجميع عاماً بعد عام، وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنه يدلّ على المجهود الكبير الذي يبذله منظّم هذا الحدث الفني الكبير وراعيه الدكتور هراتش ساغبازاريان، بالإضافة إلى اللجنة التي تتألف من فنانين وإعلاميين كبار يعملون كخلية نحل لإنجاح المهرجان الذي ننتظر دورته الرابعة بفارغ الصبر هذا العام، لنرى ما الجديد الذي سوف يقدمه ومن الأسماء الذي سوف يكرّمها من لبنان، الوطن العربي والعالم العربي.