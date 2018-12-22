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أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22/12/2018

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:54 م
أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22/12/2018
أسعار العملات خلال التعاملات المسائية
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث جديد لأسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه بحسب الاحصائيات الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني
 
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى  أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى في مصر اليوم 
 
وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه نحو 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني الان

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا 47.61 جنيها للشراء ، 47.42 جنيها للبيع.


سعر الدولار اليوم فى مصر 
 
استقر سعر الدولار أمام الجنيه،  حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم في مصر  
 
واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
 
 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

 سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلى اليوم

استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي مقتبل الجنيه المصري في البنك الاهلى الصري احد اكبر البنوك الحكويمة مسجلا نحو 4.84 جنيها للشراء ، 4.86 جنيها للبيع.

سعر الريال القطرى في مصر الان

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا نحو 4.61 جنيها للشراء ، 4.91 جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22/12/2018
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