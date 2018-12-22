رابط JUV مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم السبت 22 / 12 / 2018 (الدوري الايطالي) live كورة HD

يلتقي فريقي يوفنتوس وروما ضمن بطولة الدوري الايطالي 2019، في الأسبوع الثامن عشر، اكتسب رونالدو زخمًا كبيرًا منذ انتقاله في صفقة ضخمة من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل هدفًا من ركلة جزاء ليهدي حامل اللقب الفوز 1/0 على جاره وغريمه تورينو ويصل ناديه إلى إحراز 5000 هدف في دوري الدرجة الأولى ، وحافظ هذا الفوز ليوفنتوس على التقدم بـ 8 نقاط على نابولي صاحب المركز الثاني، وسيحاول الفريق مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه روما المتعثر، يوم السبت.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وروما في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.





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مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما مباشر

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