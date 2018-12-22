رابط JUV مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم السبت 22 / 12 / 2018 (الدوري الايطالي) live كورة HD
السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:53 م
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يلتقي فريقي يوفنتوس وروما ضمن بطولة الدوري الايطالي 2019، في الأسبوع الثامن عشر، اكتسب رونالدو زخمًا كبيرًا منذ انتقاله في صفقة ضخمة من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل هدفًا من ركلة جزاء ليهدي حامل اللقب الفوز 1/0 على جاره وغريمه تورينو ويصل ناديه إلى إحراز 5000 هدف في دوري الدرجة الأولى ، وحافظ هذا الفوز ليوفنتوس على التقدم بـ 8 نقاط على نابولي صاحب المركز الثاني، وسيحاول الفريق مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه روما المتعثر، يوم السبت.
تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وروما في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.
نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما مباشر في لقاء اليوم السبت 22 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.
مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وروما مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
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