جوجل بلاي| تعرف على تطبيق "Canva" المصنف ضمن الأفضل في 2018



أطلقت شركة "جوجل" العالمية، تطبيقًا جديدًا بعنوان " Canva"، وهو تطبيق لتبسيط التصميم الجرافيكي.





وتقدم جوجل هذا التطبيق لعملائها بالمجان، حيث يقوم بإنشاء أي شيء من الملصقات، خلفيات، أغلفة كتاب وجميع أنواع التصاميم الجرافيكية في ثوان مسطحة، مع أداة واحدة.





ويعد هذا التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الأفضل، التي أعلنت عنها الشركة خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards.



وجاءت قائمة التطبيقات كالتالي:



- الألعاب: PUBG MOBILE





- التطبيقات: YouTube TV





- الأفلام: Avengers: Infinity War





- تطبيق Drops: Learn 31 new languages





- لعبة PUBG MOBILE





Black Panther





Avengers: Infinity War





Thor: Ragnarok





Jumanji: Welcome to the Jungle





Deadpool





Fire and Fury by Michael Wolff





The Outsider by Stephen King





Fear by Bob Woodward





12 Rules for Life by Jordan B. Peterson





Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis





ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.





وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.



