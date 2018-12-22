جوجل بلاي| تعرف على تطبيق "Canva" المصنف ضمن الأفضل في 2018
السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:54 م
محمد المسلمي
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أطلقت شركة "جوجل" العالمية، تطبيقًا جديدًا بعنوان " Canva"، وهو تطبيق لتبسيط التصميم الجرافيكي.
وتقدم جوجل هذا التطبيق لعملائها بالمجان، حيث يقوم بإنشاء أي شيء من الملصقات، خلفيات، أغلفة كتاب وجميع أنواع التصاميم الجرافيكية في ثوان مسطحة، مع أداة واحدة.
ويعد هذا التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الأفضل، التي أعلنت عنها الشركة خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards.
وجاءت قائمة التطبيقات كالتالي:
- الألعاب: PUBG MOBILE
- التطبيقات: YouTube TV
- الأفلام: Avengers: Infinity War
- تطبيق Drops: Learn 31 new languages
- لعبة PUBG MOBILE
Black Panther
Avengers: Infinity War
Thor: Ragnarok
Jumanji: Welcome to the Jungle
Deadpool
Fire and Fury by Michael Wolff
The Outsider by Stephen King
Fear by Bob Woodward
12 Rules for Life by Jordan B. Peterson
Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis
ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.
وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.
و"جوجل - Google" هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، وتم اختيار اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وتنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.
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