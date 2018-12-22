kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الايطالي مباشر

يواجه فريق يوفنتوس ضيفه فريق روما في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو على الأراضي الإيطالية، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.





ولم يعرف فريق يوفنتوس طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق السيدة العجوز، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الايطالي مباشر

وينتظر فريق يوفنتوس أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق روما، حيث يواجه فريق يوفنتوس في المباراة الأولى مضيفه فريق أتالانتا في بطولة الدوري الإيطالي.





وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق يوفنتوس ضيفه فريق سامبدوريا في بطولة الدوري الإيطالي أيضاً، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق يوفنتوس مضيفه فريق بولونيا في بطولة كأس إيطاليا، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق يوفنتوس وبين نظيره فريق ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الايطالي مباشر

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق يوفنتوس في هذه المباراة على النحو التالي: فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.





أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق روما طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الذئاب، وفي مقابل ذلك تعرض فريق روما إلى الخسارة في مباراتين، كما سقط فريق روما في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الايطالي مباشر

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق روما في هذه المباراة على النحو التالي: روبن أولسن / أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف / دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني / أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق يوفنتوس مع ضيفه فريق روما عبر قناة Bein Sports HD4 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة 21:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 22:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.