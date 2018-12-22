العين رابع فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتوج بـ"فضية" مونديال الأندية

نجح العين الإماراتي في تحقيق إنجازًا رائعًا في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، عقب الخسارة أمام ريال مدريد الاسباني بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على إستاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

ونجح العين الإماراتي في معادلة إنجاز فريقي مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وكاشيما انتلرز الياباني، وأصبح رابع فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يفوز بـ"وصافة" كأس العالم للأندية.

أول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية توج بـ"فضية" مونديال الأندية كان فريق مازيمبي الكونغولي، بعد خسارته نهائي البطولة عام 2010 أمام ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة، وكرر فريق الرجاء المغربي نفس الانجاز بعد خسارة نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ 2-0، ثم كاشيما انتلرز عام 2016 وخسر أمام ريال مدريد 4-2، قبل أن ينضم لهم العين الإماراتي بعد خسارة النهائي اليوم أمام الملكي بنتيجة 4-1.

وأصبح العين أول فريق إماراتي في التاريخ يخوض نهائي كأس العالم للأندية ويتوج بـ"فضية" البطولة.