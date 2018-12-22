مدرب طوخ: الفوز على سبورتنج خطوة مهمة ونسعى للتواجد على الصدارة وهذا موقفنا من العروض

أعرب طارق مسعد مدرب فريق طوخ عن سعادته بعد الفوز علي سبورتنج كاسل برباعية نظيفة اليوم بدوري القسم الثالث.

وقال مسعد في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي " إن الفوز كان ضروريا وخطوة لاعتلاء صدارة الدوري، وإن تخطي عقبة سبورتنج تزيد من الثقة للاعبين للحفاظ علي المكسب في المباريات المقبلة.

وتابع بأن الجميع يستعد لكل مباراة علي حدا وبعد مكسب اليوم سيتجه التفكير لمباراة عرب الرمل المقبلة.

وشكر اللاعبين والجهاز الفني علي الأداء الطيب، ووجه الشكر لمجلس الإدارة الذي يوفر كل الإمكانيات وصرف مكافأت اللاعبين كل مباراة.

وتابع بأن كان يوجد 4 لاعبين ناشئين أساسيين في التشكيل من مواليد 97 و 99، وأكد علي أن الجهاز يعمل في هدوء، حتي نظهر بشكل متكامل، والجميع يعمل تحت شعار واحد وهو الصعود.

وأضاف بأن النادي لن يقف أمام مستقبل أحد من اللاعبين، ويوجد عروض قوية لبعض اللاعبين الأساسين بالفرق، وسيتم دراسة جميع العروض، حتي يستفيد اللاعب والنادي، مشيرا إلى أن الموسم الماضي انتقل لاعبين مواليد 97 لنادي الإسماعيلي وأيضا نجوم المستقبل.

وكان طوخ فاز علي سبورتنج برباعية نظيفة ليحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة