راندا البحيري في "الكريسماس" بعدسة مصور عالمي.. تعرف على التفاصيل (صور)

خضعت الفنانة راندا البحيري، لجلسة تصوير مختلفة احتفظت خلالها بجمالها وأناقتها خلال الأيام القليلة الماضية علي يد المصور العالمي روس جوانسون بمدينة أبو ظبي بالإمارات، وتعاونت خلالها لأول مرة مع مصمم الشعر "سنا" ومكياج forever52 .

راندا، ظهرت في جلسة التصوير بابتسامتها المعروفة، إضافة الي ان الجلسة اتسمت بارتدائها ملابس شتوية مختلفة.

وعلي الجانب الأخر تستعد راندا للبت في قرار مشاركتها في فيلم سينمائي جديد، مؤكدة أنها سوف تكشف تفاصيله خلال أيام قليلة، إضافة الي العديد من العروض لمسلسلات شهر رمضان المقبل 2019.