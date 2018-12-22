يلا شوت Barca .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونه وسيلتا فيجو اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

على الصدارة، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها كلًا من إشبيلية وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر يقدم فريق سيلتا فيجو نتائج جيدة حتى الآن في الليجا، وظل الفريق في المركز التاسع برصيد 21 نقطة متساويًا مع جيرونا وإسبانيول بنفس النقاط، فبعد مرور 16 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في خمس مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في ست لقاءات فقط، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 في الدوري الإسباني.