الخميس.. عاطف إمام يُحيي ذكرى ميلاد أم كلثوم بقصر "المانسترلي"

يقيم صندوق التنمية الثقافية، احتفالية فنية للإحتفال بذكرى ميلاد كوكب الشرق "أم كلثوم" بقصر المانسترلي بالمنيل، وذلك يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً.

ويحيي الحفل فرقة "طرب زمان" بقيادة الدكتور عاطف إمام، ومشاركة المطربة حسناء والمطربة رضوي سعيد والمطربة ثريا مدحت مع عزف منفرد علي القانون للدكتور جمال عبد المنعم، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من اشهر الأعمال التي تغنت بها أم كلثوم من ألحان رياض السنباطي ومحمد القصبجي وزكريا احمد ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم.

تكونت فرقة "طرب زمان" عام 2015 تحت اشرف الأستاذة الدكتورة مها العربي وقيادة الدكتور عاطف إمام العمداء السابقين للمعهد العالي للموسيقي العربية والهدف الاساسي هو الحفاظ علي تراثنا من الموسيقي العربية وتقديمه ونشره للجمهور وخاصة من الشباب والفرقة تضم امهر العازفين علي آلات الموسيقي العربية من أساتذة المعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وشاركت الفرقة في عدة حفلات منها حفل افتتاح مهرجان القرين بدولة الكويت الـ23 عام 2016والذي تنظمه سنويا ادارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، كما شاركت بحفلات عديدة بدار الأوبرا المصرية.

كما شاركت بعدة حفلات وندوات من تنظيم صندوق التنمية الثقافية بقصر المانسترلي وقصر الامير طاز وقصر بشتاك .