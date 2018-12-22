كورة Barcelona HD يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو مباشر

تقدم بوابة الفجر الإخبارية البث المباشر للمباراة القوية والمرتقبة التي تجمع كلاً من برشلونة الإسباني ضد نظيره سيلتا فيجو في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" .

كورة Barcelona HD يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني اليوم 21_ 12 _ 2018





ويدخل فريق برشلونة الإسباني للمباراة بهدف الحصول علي نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصله الأبتعاد بصدارة جدول تريب البطولة .





فيما يسعي سيلتا فيجو لتحقيق نتيجة إيجابية ضد العملاق الكتالوني ، من أجل الأقتراب من المربع الذهبي ، وذلك بعدما حل الفريق في المركز العاشر برصيد 21 نقطة .