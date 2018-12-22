ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس الأمريكي يبحث إقالة رئيس بنك الاحتياط الاتحادي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:35 م
الرئيس الأمريكي يبحث إقالة رئيس بنك الاحتياط الاتحادي
ترامب
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

 

ناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، جيروم باول، حيث ازدادت خيبة أمله في رئيس البنك المركزي بعدما رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وسُجلت الخسائر في سوق الأسهم على مدى أربعة أشهر، وفقاً لمصادر مطلعة.

 

أما بالنسبة للمستشارين المقربين من ترامب، فهم ليسوا مقتنعين بأنه سيتخذ خطوة ضد باول ويأملون أن تتبدد موجة الغضب الأخيرة للرئيس خلال فترة أعياد عيد الميلاد المجيد، حسب ما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

 

وحذر بعض مستشاري ترامب الرئيس من أن إقالة باول ستكون خطوة كارثية. ومع ذلك، تحدث الرئيس سراً عن إقالة باول عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، وفقاً لما ذكره مصدران.

 

وأي محاولة من جانب ترامب لإقالة باول سيكون لها تأثيرات مدمرة محتملة في الأسواق المالية، مما يقوض ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على رعاية الاقتصاد دون تدخل سياسي.

 

وامتنع المتحدثون باسم البيت الأبيض عن التعليق، كما امتنعت المتحدثة باسم الاحتياط الاتحادي ميشيل سميث أيضاً عن الإدلاء بتعليق بشأن هذه التقارير.

 

يذكر أنه غالباً ما كانت شكاوى ترامب العامة والخاصة بشأن أعضاء إدارته هي الخطوة الأولى نحو مغادرتهم، بما في ذلك وزير العدل السابق جيف سيشنز، وأول وزير للخارجية في إدارته ريكس تيلرسون وكبير موظفي البيت الأبيض المنتهية ولايته جون كيلي.

المزيد عن: رئيس بنك الاحتياط الاتحادي دونالد ترامب بنك الاحتياط الاتحادي امريكا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
مصر المقاصة
بيراميدز
0
x
19:30
0
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
3
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
3
x
14:30
1
بيرنلي
تشيلسي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
2
x
17:00
3
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
0
فولهام
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:00
3
ساوثهامتون
بورنموث
2
x
17:00
0
برايتون
كارديف سيتي
0
x
19:30
0
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
0
x
16:30
0
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
0
x
18:00
0
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
0
x
18:45
0
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
4
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:30
0
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
3
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
2
x
16:30
1
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
0
x
19:00
0
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
1
x
17:15
0
إسبانيول
برشلونة
0
x
19:30
0
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
1
كالياري
ميلان
0
x
16:00
1
فيورنتينا
نابولي
1
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
1
x
16:00
1
تورينو
كييفو فيرونا
0
x
19:00
0
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
3
x
16:30
1
هيرتا برلين
شتوتجارت
1
x
16:30
3
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
3
x
16:30
2
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
0
x
19:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
2
x
18:00
0
بشكتاش