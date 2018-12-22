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هبوط الهلال ومطروح والترجي للقسم الرابع

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:33 م
هبوط الهلال ومطروح والترجي للقسم الرابع
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أسدل الستار اليوم علي مباريات المجموعه الرابعة عشر حيث اقيمت 4 لقاءات في ختام مباريات المجموعة الرابعه عشر لدوري الدرجة الثالثة.

وشهدت تلك الجولة تعادل الحرية صاحب بطاقة التأهل لدوره الترقي أمام فريق المصري بالسلوم بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد الحريه للنقطة 31 وارتفع رصيد مصري السلوم للنقطة 16.

وعلى مركز شباب الحمام، حقق شباب الضبعه فوزا مهما علي مركز شباب الحمام 1/3 منحه البقاء في دوري الدرجه الثالثة، بعد أن رفع رصيده للنقطه 16، وتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند النقطه 21 في المركز الثاني.

وتمكن الهلال من الفوز علي مطروح بنتيجه ثقيلة 0/6 لم تكن كفيله لبقاءه بدوري الدرجة الثالثة رغم تساويه في النقاط برصيد 16 نقطه مع شباب الضبعه ومصري السلوم بسبب المواجهات المباشرة بين الثلاث فرق التي رجحت مصري السلوم وشباب الضبعه وهبوط الهلال للقسم الرابع مع مطروح صاحب المركز السابع برصيد عشر نقاط.

كما هبط الترجي صاحب المركز الأخير برصيد سبع نقاط الذي تلقي هزيمة اليوم من شرطه مطروح 0/2 ليرفع الشرطة رصيده للنقطه 20 محتلا بهم المركز الثالث، ليكون الهابطين رسميا للقسم الرابع الهلال ومطروح والترجي.

ترتيب المجموعه الرابعة عشر:-

1- الحريه 31 نقطة
2- شباب الحمام 21 نقطة
3-الشرطه 20 نقطة
4- المصري 16 نقطة
5- شباب الضبعه 16 نقطة
6- الهلال 16 نقطة
7- مطروح 10 نقطة
8- الترجي 7 نقطة

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