أتلتيكو يهزم إسبانيول ويواصل الضغط على برشلونة في الليجا

واصل أتلتيكو مدريد انتصاراته المتتالية وشدد الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بفوزه الثمين 1-0 على اسبانيول في المرحلة السابعة عشر من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل ريال بيتيس مع إيبار 1 / 1 .





وسجل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 56 ليقود أتلتيكو إلى الانتصار الثالث على التوالي.





ورفع أتلتيكو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي يستضيف سلتا فيجو اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة.





وتجمد رصيد اسبانيول عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة السادسة على التوالي.



