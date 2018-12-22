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شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:33 م
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت سيرة حب للمخرج عادل عبده (صور)
أوبريت "سيرة حب"
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أحمد رمضان متولي
 
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تجرى علي قدم وساق بروفات الأوبريت المسرحي الغنائي الإستعراضي "سيرة حب" تحت قيادة المخرج د.عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة علي خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

 

الأوبريت يأتي تكليفا من د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تكريما للموسيقار الراحل بيلغ حمدي وتأكيدا على سعيها الدائم لاختيار أعمال فنية ترتقي بأداء عروض مسارح الدولة، حيث يتناول العمل جانب من حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي ويستدعي كوكبة و نخبة من نجوم زمن الفن الجميل ويكشف أروع الألحان للموسيقار تغنت بها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والشيخ النقشبندي ويظهر في العمل عدد من الشخصيات بينها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والخال عبد الرحمن الأبنودي ومحمد رشدي.

 

 العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية تحت إدارة  المخرج صلاح لبيب ويجسد النجم إيهاب فهمي شخصية بليغ حمدي  وتشاركه النجمة مروة ناجي بشخصية المحامية حنه، كما يشارك الفنان القدير النجم مجدي صبحي بشخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ويشارك نجوم العمل الفنان أحمد الدمرداش بشخصية صحفي، شريف عواد شخصية رياض السنباطي، أحمد الأمير شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، نهلة خليل شخصية أم كلثوم سمية درويش شخصية وردة الجزائرية، رشا سامي العدل شخصية إش إش إبنة الموسيقار محمد عبد الوهاب.

 

وعماد عبدالمجيد شخصية محمد رشدي ، عمرو أصلان شخصية النقشبندي شيكو ، سيد عبد الرحمن، ، هاني عبد الهادي، حمدي حنفي ، ويشارك الفنان والكاتب الصحفي ناصرعبد الحفيظ بتجسيد شخصية الخال عبدالرحمن الأبنودي ، مساعدي الإخراج محمود أباظه ، ناهد سلامة ، ايمان مصطفي ، محمد ماهر ، محمد عباده ، عامر علم الدين مخرج منفذ هاني عبد الهادي ، محمد شافعي منسق عام الأنشطة الفنية إيهاب فاروق ، خدع مسرحية  إيهاب جمعة ، توزيع موسيقي المايسترو محمد أبو اليزيد هندسة إضاءة شريف البرعي ، هندسة ديكور محمد الغرباوي، تأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم، إستعراضات وإخراج د. عادل عبده.

 

 

شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
شاهد.. البوسترات الدعائية لأوبريت "سيرة حب" للمخرج عادل عبده (صور)
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