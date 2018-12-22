يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر| Bein Sport 3
السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:29 م
عمرو عادل
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يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر| Bein Sport 3
يستضيف فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى الإسبانى.
موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو
وتنطلق مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو فى السابعة والنصف مساءً، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD3.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 34 نقطة متفوقا بـ3 نقاط على إشبيلية وأتلتيكو مدريد، ويحتل سيلتا فيجو المركز العاشر برصيد 21 نقطة.
يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر| Bein Sport 3
ويبدو الفريق الكتالوني مرشحاً بقوة لمواصلة صحوته وإنهاء العام بفوز يعزز به صدارته كونه يلعب على أرضه وأمام جماهيره بالإضافة إلى انتفاضته فى الآونة الأخيرة وفوزيه الكبيرين خارج قواعده على جاره إسبانيول 4-صفر وليفانتى 5-صفر.
وعاد برشلونة إلى التوهج فى الأسبوعين الأخيرين بعد خسارة أمام ضيفه ريال بيتيس 3-4 وتعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1، فحقق 3 انتصارات متتالية استعاد بها الصدارة من إشبيلية.
يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر| Bein Sport 3
ويعول الفريق الكتالونى على نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى سجل 5 أهداف في المباراتين الأخيرتين معززا موقعه في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا، علما بأنه توج الثلاثاء بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى البطولات الأوروبية.
يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر| Bein Sport 3
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