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بنى سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة ملوى بالقسم الثانى

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:32 م
بنى سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة ملوى بالقسم الثانى
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محمد الحسيني
 
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عاد الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى لاستكمال تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون وذلك للبدء فى تجهيز صفوف الفريق استعدادا لمواجهة ملوى بأولى مباريات الفريق السويفي بمنافسات الدور الثانى للقسم الثانى .

وكان بنى سويف قد تغلب على ضيفه ديروط بختام مباريات الفريق بالدور الأول بنتيجة 2 ×0 عن طريق سيد شعبان ومصطفى صلاح .

وخلال التدريبات حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على تقديم التهنئة للجهاز المعاون واللاعبين على الفوز الأخير والأداء الجيد مؤكدا ضرورة غلق صفحة المباراة والتركيز بالمباراة القادمة أمام ملوى الخميس القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .
واكد مسوؤلى الجهاز الفنى لبنى سويف على أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط خاصة وان منافسات دورى القسم الثانى سيتم توقفها على مدار أكثر من أسبوعين ثم يتم استانفها بمواجهة اسوان باستاد اسوان الرياضى .
وشارك جميع لاعبي الفريق الأول بالتدريبات الجماعية بالإضافة إلى محمود عاطف 'ميسي '

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