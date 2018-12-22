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"ثقافة الاستهلاك والوعي المجتمعي" في ملتقى الهناجر الثقافي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:30 م
ثقافة الاستهلاك والوعي المجتمعي في ملتقى الهناجر الثقافي
الدكتورة سوزان القليني
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الفجر الفني
 
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يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسيته الثقافية الفنية الشهرية لملتقى الهناجر الثقافي يوم الاثنين 24 ديسمبر الجارى، في تمام الساعة السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.

ويأتى الملتقى هذا الشهر تحت عنوان "ثقافة الاستهلاك والوعي المجتمعي" وتحل الدكتورة سوزان القليني، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، واللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور رشاد عبده،الخبير الاقتصادي، والدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، ضيوفا على ملتقى.

بمصاحبة فرقة أوتار الغنائية بقيادة المايسترو مصطفى النجدي، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

وتوجه إدارة الملتقى دعوة عامة للجمهور بالحضور وقضاء أكثر من ساعة ونصف فى رحاب الثقافة والفن.
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