التعادل يحسم موقعة مصر المقاصة وسموحة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة سموحة ضد مصر المقاصة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.





تقدم الغاني جون آنطوي لمصر المقاصة في الدقيقة 14، وتعادل السيد فريق لسموحة في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاصة إلي 27 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما وصل سموحة للنقطة 22 في المركز السابع.



