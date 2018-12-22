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احتجاجات فرنسا.. اعتقال 65 متظاهرا في باريس

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:28 م
احتجاجات فرنسا.. اعتقال 65 متظاهرا في باريس
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وكالات
 
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أعلنت قناة "فرانس إنفو" الفرنسية، أنه تم اعتقال 65 شخصاً، بمن فيهم إريك درويه أحد زعماء الاحتجاج، في باريس، اليوم السبت، خلال مظاهرة لأصحاب "السترات الصفراء" الأخيرة.

 

وقالت القناة إن المظاهرة في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية حافظت على السلمية إلى حد كبير حيث شارك فيها نحو ألف شخص فقط، وهو عدد أقل بكثير من المشاركين في الأسابيع الماضية.

 

وتجمع نحو 100 شخص في ستراسبورغ فوق جسر أوروبا بالقرب من الحدود الألمانية اليوم، مما تسبب في اضطراب مؤقت لحركة المرور حتى وصول قوات الأمن، حسبما أعلنت إذاعة "فرانس إنفو".

 

وفي مدينة بيربينان جنوبي البلاد، توفي سائق (36 عاماً) متأثراً بإصاباته بعدما صدم شاحنة كانت تشارك في الاحتجاجات مساء أمس.

 

وتباطأت حركة المرور على طريق سريع جنوب غربي فرنسا بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

 

وكان أصحاب السترات الصفراء قد احتشدوا في الشوارع بأنحاء فرنسا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث أغلقوا الطرق والتقاطعات. وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

وعارضت الحركة الاحتجاجية التي ليس لها قائد محدد الزيادات الضريبية على الوقود، التي تم إلغاؤها حالياً، لكنها رفعت سقف المطالب بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضرائب وإدخال تعديل دستوري يتيح للناخبين بدء استفتاءات على المسائل السياسية، وبدا أن المظاهرات، التي تجرى في مختلف أنحاء البلاد، فقدت الزخم في الأسابيع الأخيرة.

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