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رئيس الوزراء: الحكومة أطلقت برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:29 م
رئيس الوزراء: الحكومة أطلقت برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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كساب أحمد
 
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قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جذب الاستثمارات من أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، لافتًا إلى أن الحكومة أطلقت برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، وقامت بإطلاق مشاريع قومية أهمها محور قناة السويس، وغيره من المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، مساء السبت، أن برنامج الحكومة تضمن التوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وخفض معدل البطالة لـ4.2% بحلول عام 2022.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على عقد العديد من الاجتماعات مع مجموعات مختلفة من المستثمرين للعمل على حل مشاكلهم، وعملت على التسهيل والإسراع في الحصول على الأراضي بالتراخيص، وتم إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في كل محافظات الجمهورية، وتعد الخريطة منصة هامة تتيح قاعدة معلومات هامة حول الصناعة في مصر.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المصانع الذي تم افتتاحها من 2016 إلى الآن أكثر من 3 آلاف مصنع، وتم توفير أراضي صناعية في كافة المحافظات للمساهمة في إنشاء 5 آلاف مصنع.

وأفاد أن الحكومة أطلقت العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين المناخ الاستثماري لاختصار زمن الحصول على التراخيص الصناعية لـ7 أيام فقط، وتم إطلاق مبادرة "شغلك في قريتك" لإنشاء وحدات إنتاجية في كل قرية في شتى المجالات المختلفة.

وأستطرد أن مصر تهدف إلى تعزيز معدلات التبادل التجاري مع قارة أفريقيا في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وفي خاتم كلمته أكد أن الفترة القادمة ستشهد إعطاء الأولية للقطاع الخاص في التنمية الشاملة، خاصة في القطاع الصناعي في ظل آليات السوق المنضبط.
المزيد عن: مجلس الوزراء مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي برنامج الحكومة الصناعي القطاع الصناعى الإصلاح الاقتصادي
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