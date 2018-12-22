وصفات طبيعية لتفتيح اسمرار الإبط سريعًا.. جربيها!

يعد اسمرار منطقة الإبط من أكثر المشاكل الجمالية التي تتعرض لها المرأة و قد يسبب للكثير من النساء الانزعاج والإحراج أيضًا.





للعلم، هناك أسباب وعوامل كثيرة تؤدي إلى اسمرار هذه المنطقة من أبرزها: كثرة التعرق وسوء تهوية الإبطين مما يسبب تراكم البكتيريا والفطريات التي تؤدي إلى اسمرار الإبط.. إضافة إلى ذلك، التدخين و استهلاك المشروبات الكحولية يؤدي إلى التصبغات الجلدية. يعد أيضا استخدام بعض مزيلات العرق، التي تحتوي على مركبات كيميائية ضارة، من العوامل التي تؤدي إلى اسوداد الإبطين بشكل كبير. لذلك، جمعنا لك اليوم خمس وصفات وخلطات طبيعية تساعد على تبييض وتفتيح اسمرار الإبطين والتخلص من خلايا الجلد الميتة بشكل سريع وفعال ويمكنكِ تجربة هذه الوصفات وستلاحظين الفرق بنفسك.





وصفة الليمون وزيت الزيتون

تعتبر وصفة الليمون وزيت الزيتون السحرية من أروع الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح منطقة الإبطين. يعمل الليمون على إزالة الاسمرار الموجود تحت الإبط و التخلص تمامًا من البكتريا والجراثيم المتراكمة في هذه المنطقة نتيجة التعرق والاحتكاك مع ملابس النايلون. فيما يخص زيت الزيتون، فهو يحتوي على الكثير من الخواص الطبيعية التي تساعد على ترطيب هذه المنطقة وتنعيمها.





المكونات:

ملعقة عصير الليمون.

ملعقة زيت الزيتون.





طريقة التحضير:

1- حضري ملعقة من عصير الليمون وملعقة من زيت الزيتون.





2- امزجي المكونات وأضيفي نصف كأس صغير من السكر وربع كأس صغير من الملح الخشن.





3- اخلطي جميع المكونات ثم افركي منطقة تحت الإبطين ثم اغسليها بعد عشر دقائق.





وصفة الكركم والفازلين

وصفة الكركم والفازلين أيضا تعد من الوصفات الطبيعية المذهلة حيث تعمل على تنظيف الإبط وتطهيره من الجراثيم والميكروبات والتخلص من البقع الداكنة. يحتوي مسحوق الكركم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تساعد على إزالة اسمرار الإبط الناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية و الاستخدام المفرط لكريمات إزالة الشعر. كذلك الفازلين من المرطبات الفعالة جدًا للبشرة التي تساعد على توحيد لونها.





المكونات:

- ملعقتين كبيرتين من كركم.

- ملعقتين من الفازلين.





طريقة التحضير:

1- أعدي ملعقتين كبيرتين من الكركم وملعقتين من الفازلين.





2- امزجي المكونات جيدًا ودلكي منطقة الإبط واتركيها لمدة ربع ساعة.





3- بعد ذلك اغسلي الابطين جيدًا وكرري ذلك ثلاث مرات أسبوعيًا.





وصفة البطاطس وماء الورد

إضافة إلى ذلك، تعتبر وصفة البطاطس وماء الورد أيضاً من الوصفات ذات نتائج فعالة و سريعة جدًا للتخلص من اسمرار منطقة الإبطين وتوحيد لونها. حيث تحتوي البطاطس على الكثير من الخصائص والمركبات والمواد الطبيعية التي تزيل خلايا الجلد الميتة المسببة للاسمرار. من المعروف أيضًا أن ماء الورد يساعد على ترطيب وتبييض البشرة.





المكونات:

- بطاطس.

- ماء الورد.





طريقة التحضير:

1- قطعي البطاطس إلى شرائح رقيقة.





2- غمسيها في ماء الورد وبكل بساطة ضعيها تحت منطقة المسمرة.





3- اتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الابط جيدًا.





4- أخيراً، قومي بتمرير قطنة من ماء الورد وادهني بها الابط. و كرري هذه الوصفة 3 مرات اسبوعيًا.





وصفة الخل ومسحوق الأرز

يعد مزج الخل الأبيض و مسحوق الأرز المطحون من الخلطات الأكثر فاعلية لتبييض منطقة تحت الإبطين. يعمل الخل على إزالة الأوساخ والاسمرار والبكتريا التي تتراكم تحت منطقة الإبط وذلك لإحتوائه على كثير من المواد والمركبات الكيميائية الطبيعية التي تساعد على توحيد لون البشرة كما أن الأرز يقوم بتسريع تفتيح بشرة الابط.





المكونات:

- ملعقتين من عسل أبيض.

- ملعقتين من مسحوق الأرز المطحون.





طريقة التحضير:

1- حضري ملعقتين من العسل الأبيض وملعقتين من مسحوق الأرز المطحون.





2- قومي بمزج الخل والأرز مع بعضهما.





3- ابدأي بدهن منطقة الإبط واتركيها لمدة نصف ساعة قبل الغسل و قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.





وصفة الخيار

يحتوي الخيار أيضًا على نسبة كبيرة من المواد والمركبات التي تقوم بتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار واللون الداكن على مستوى بشرة الإبطين. بالإضافة إلى ذلك، الخيار يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تترك أثار داكنة وبقع غامقة تحت الابط. يمكنكِ استخراج عصير الخيار ومزجه مع عصير ليمونة واحدة وتمرير الخليط على منطقة الإبطين أو اتباع الخطوات التالية:





المكونات:

- حبة خيار.





طريقة التحضير:

1- قطعي حبة الخيار إلى شرائح رقيقة.





2- افركي إحدى شرائح الخيار وضعيها على الإبطين واتركيها لمدة عشر دقائق.



