بث مباشر - مشاهدة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم السبت 23/12/2018 كورة اون لاين HD|مشاهدة مباراة برشلونه Live HD كول كورة

تقدم بوابة الفجر بث مباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو التي تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات

الأسبوع ال 17 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة المتصدر ب 34 نقطة من تأمين الصدارة من ملاحقيه اشبيلية

وأتلتيكو مدريد في المركزين الثاني والثالث برصيد 31 نقطة.

بينما تعد المباراة صعبة على سبيلتا فيجو صاحب المركز العاشر، والذي يحتاج للخروج م نالمباراة بأقل الخسائر الممكنة للمحافظة على موقعه بوسط جدول الدوري.



