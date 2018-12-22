الأهلي على بُعد خطوة من حسم رابع صفقاته
السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:24 م
الفجر الرياضي
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أصبح حمدى فتحى، لاعب وسط إنبي قريبًا من الانتقال للنادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وذلك بعد موافقة علي ماهر المدير الفني للفريق على رحيله.
وجاءت موافقة علي ماهر على رحيل "فتحي" للأهلي بعدما حصل المدير الفنى لفريق إنبى، على وعدٍ من إدارة فريقه، بتوفير البديل المناسب خلال الساعات المُقبلة، حال الاتفاق مع الأهلى على الأمور المادية.
ويرغب الأهلى فى ضم فتحى فى ظل تراجع مستوى حسام عاشور، ورغبة النادى فى توفير بديل له، يناير المقبل.
وتعاقد الأهلي مع 3 لاعبين حتي الآن بشكل رسمي هم: الأنجولي جيرالدو، ومحمد محمود، ومحمود وحيد.
عاجل.. مدرب الأهلي يحسم مصير الراحلين
حسم الأوروجواياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلين مصير 5 لاعبين تمهيدًا للحكم عليه سواء بالبقاء مع الفريق أو السماح لهم بالرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
حدد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي 5 لاعبين تمهيداً للحكم عليهم فنياً سواء بالبقاء بالفريق الأحمر أو السماح لهم بالرحيل في الفترة القادمة.
ووضع المدير الفني الجديد لفريق الأهلي5 لاعبين تحت الاختبار هم: محمد نجيب قلب الدفاع المخضرم وأحمد حمودي الجناح الأيمن وأحمد علاء الدين المساك وهشام محمد لاعب الوسط المدافع وزميله أحمد حمدي المقيد في قائمة خماسي مواليد1997.
ولم يقتنع المدير الفني الجديد لفريق الأهلي بالخماسي بعد مشاهدة أكثرة من مباراة للفريق الأحمر عقب توليه المهمة رسمياً ولم ينالوا اعجاب المدير الفني كثيرا في مبارياتهم التي تابعها للأهلي في المرحلة الماضية.
على الجانب الأخر، رفض مجلس إدارة النادى الأهلى فكرة إعارة أو بيع اللاعب أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليغلق الباب في وجه الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.
وجاء تمسك الأهلي بـ"الشيخ" بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال المباريات الأخيرة التى خاضها مع الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.
وتلقى الشيخ العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وشهدت الساعات الماضية، قيام اعتذار اللاعب لهم، وتأكيد استمراره مع القلعة الحمراء.
ونجح الأهلي في حسم ثلاثة صفقات بشكل رسمي بالتعاقد مع محمود وحيد من مصر المقاصة بجانب محمد محمود من وادي دجلة بجانب دا كوستا من فريق أول أغسطس، خلال فترة تجديد وإحلال الفريق للعودة من جديد بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج من البطولة العربية.
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