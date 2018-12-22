ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي على بُعد خطوة من حسم رابع صفقاته

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:24 م
الأهلي على بُعد خطوة من حسم رابع صفقاته
الأهلي
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أصبح حمدى فتحى، لاعب وسط إنبي قريبًا من الانتقال للنادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وذلك بعد موافقة علي ماهر المدير الفني للفريق على رحيله.

وجاءت موافقة علي ماهر على رحيل "فتحي" للأهلي بعدما حصل المدير الفنى لفريق إنبى، على وعدٍ من إدارة فريقه، بتوفير البديل المناسب خلال الساعات المُقبلة، حال الاتفاق مع الأهلى على الأمور المادية.

ويرغب الأهلى فى ضم فتحى فى ظل تراجع مستوى حسام عاشور، ورغبة النادى فى توفير بديل له، يناير المقبل.

وتعاقد الأهلي مع 3 لاعبين حتي الآن بشكل رسمي هم: الأنجولي جيرالدو، ومحمد محمود، ومحمود وحيد.

عاجل.. مدرب الأهلي يحسم مصير الراحلين


حسم الأوروجواياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلين مصير 5 لاعبين تمهيدًا للحكم عليه سواء بالبقاء مع الفريق أو السماح لهم بالرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حدد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي 5 لاعبين تمهيداً للحكم عليهم فنياً سواء بالبقاء بالفريق الأحمر أو السماح لهم بالرحيل في الفترة القادمة.


ووضع المدير الفني الجديد لفريق الأهلي5 لاعبين تحت الاختبار هم: محمد نجيب قلب الدفاع المخضرم وأحمد حمودي الجناح الأيمن وأحمد علاء الدين المساك وهشام محمد لاعب الوسط المدافع وزميله أحمد حمدي المقيد في قائمة خماسي  مواليد1997.


ولم يقتنع المدير الفني الجديد لفريق الأهلي بالخماسي بعد مشاهدة أكثرة من مباراة للفريق الأحمر عقب توليه المهمة رسمياً ولم ينالوا اعجاب المدير الفني كثيرا في مبارياتهم التي تابعها للأهلي في المرحلة الماضية.


على الجانب الأخر، رفض مجلس إدارة النادى الأهلى فكرة إعارة أو بيع اللاعب أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليغلق الباب في وجه الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.


وجاء تمسك الأهلي بـ"الشيخ" بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال المباريات الأخيرة التى خاضها مع الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.


وتلقى الشيخ العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وشهدت الساعات الماضية، قيام اعتذار اللاعب لهم، وتأكيد استمراره مع القلعة الحمراء.

ونجح الأهلي في حسم ثلاثة صفقات بشكل رسمي بالتعاقد مع محمود وحيد من مصر المقاصة بجانب محمد محمود من وادي دجلة بجانب دا كوستا من فريق أول أغسطس، خلال فترة تجديد وإحلال الفريق للعودة من جديد بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

المزيد عن: علي ماهر صفقة الأهلي الجديدة صفقات الأهلي حمدي فتحي لاعب إنبي الأهلي وإنبي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
مصر المقاصة
بيراميدز
0
x
19:30
0
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
3
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
3
x
14:30
1
بيرنلي
تشيلسي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
2
x
17:00
3
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
0
فولهام
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:00
3
ساوثهامتون
بورنموث
2
x
17:00
0
برايتون
كارديف سيتي
0
x
19:30
0
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
0
x
16:30
0
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
0
x
18:00
0
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
0
x
18:45
0
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
4
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
2
x
18:30
0
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
3
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
2
x
16:30
1
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
0
x
19:00
0
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
1
x
17:15
0
إسبانيول
برشلونة
0
x
19:30
0
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
1
كالياري
ميلان
0
x
16:00
1
فيورنتينا
نابولي
1
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
1
x
16:00
1
تورينو
كييفو فيرونا
0
x
19:00
0
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
3
x
16:30
1
هيرتا برلين
شتوتجارت
1
x
16:30
3
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
3
x
16:30
2
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
0
x
19:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
2
x
18:00
0
بشكتاش