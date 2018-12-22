الأهلي على بُعد خطوة من حسم رابع صفقاته





أصبح حمدى فتحى، لاعب وسط إنبي قريبًا من الانتقال للنادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وذلك بعد موافقة علي ماهر المدير الفني للفريق على رحيله.





وجاءت موافقة علي ماهر على رحيل "فتحي" للأهلي بعدما حصل المدير الفنى لفريق إنبى، على وعدٍ من إدارة فريقه، بتوفير البديل المناسب خلال الساعات المُقبلة، حال الاتفاق مع الأهلى على الأمور المادية.





ويرغب الأهلى فى ضم فتحى فى ظل تراجع مستوى حسام عاشور، ورغبة النادى فى توفير بديل له، يناير المقبل.





وتعاقد الأهلي مع 3 لاعبين حتي الآن بشكل رسمي هم: الأنجولي جيرالدو، ومحمد محمود، ومحمود وحيد.





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