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"القرية الفرعونية" تحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور أشرف عبدالباقي (صور)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:24 م
القرية الفرعونية تحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور أشرف عبدالباقي (صور)
أشرف عبدالباقي
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أحمد رمضان متولي
 
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احتفلت القرية الفرعونية باليوم العالمي للتطوع، بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، اليوم السبت، تحت شعار "شكرًا للمتطوعين"، بحضور كل من الأستاذ مجدي الزيات مدير عام القرية الفرعونية والدكتور رامي الناظر مدير عام العام للهلال الأحمر المصري، والدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصري، والفنان أشرف عبدالباقي، بالإضافة إلى المصورين الكبيرين عادل مبارز وحسام دياب، وعدد من المتطوعين في أنشطة وبرامج الهلال الأحمر المصري والعديد من الشخصيات العامة.

 

حيث بدأ اليوم، بالاحتفالية والتي تهدف لإلقاء الضوء على عمل المتطوعين وأثر هذا العمل على أهداف التنمية المستدامة، ثم ألقي الأستاذ مجدي الزيات كلمة تحدث فيها عن أهمية العمل الخيري والتطوعي في منح الآخرين حياة كريمة تليق بهم، مؤكدا على أن العمل التطوعي يعتبر أساسا مهما لبناء المجتمعات وبث وعي الترابط بين كافة أعضاءه.

 

من جانبها أكدت راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة بالقرية، على أنه لمن دواعي سرورنا جميعا أن نرى هذه النماذج من الشباب الفاهم الواعي وهو يتطوع بنفسه وبمجهوده وأفكاره من خلال هذه القيادات، موضحة أن القرية مستمرة في استكمال مسيرة الدكتور عبدالسلام رجب من خلال الأعمال الخيرية التي قضى مشوار حياته لخدمتها مثل القروض الدائرية وإقامة فصول محو أمية وحضانة في جزيرة القرصاية ودار الضيافة التي تستقبل مرضي السرطان من محافظات مختلفة وتبرعات لمستشفي ٥٧٣٥٧.

 

وأشارت الشيخ، إلى أن المتطوعين نظموا حملة توعوية للشباب والسيدات عن الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى قافلة طبية بجزيرة القرصاية، وقاموا بدهان الحوائط وتنظيف الجزيرة، وسط فرحة كبيرة من جانب المواطنين.

 

 كما أعلن المصور الصحفي حسام دياب، تبرعه بالتعاون مع المصور عادل مبارز؛ لتدريب متطوعي الهلال الأحمر على التصوير، موضحا أن التدريب من شأنه أن يخرج المتطوعين صورًا أفضل، وأن يوثقوا الأعمال الخيرية والتطوعية بشكل يليق بحجم الجهد والخير المبذول به.

 

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم الفنان اشرف عبدالباقي، وحسام دياب وعادل مبارز، وعددا من الأطباء والمتطوعين، كما منح الشباب المتطوعين درع تكريم لمؤمنة كامل تقديرا لمجهوداتها.

"القرية الفرعونية" تحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور أشرف عبدالباقي (صور)
"القرية الفرعونية" تحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور أشرف عبدالباقي (صور)
"القرية الفرعونية" تحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور أشرف عبدالباقي (صور)
"القرية الفرعونية" تحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور أشرف عبدالباقي (صور)
"القرية الفرعونية" تحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور أشرف عبدالباقي (صور)
المزيد عن: مؤمنة كامل اليوم العالمي للتطوع الهلال الأحمر المصري القرية الفرعونية أشرف عبدالباقي
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