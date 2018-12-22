الأرصاد تنفي وصول درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى الصفر

أوضح خبراء الطقس والأرصاد، حقيقة، ما تردد عبر رسالة منتشرة، تشير إلى أن درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين ستصل في الرياض إلى 3 درجات و 5 درجات وإلى الصفر.

وقال الخبراء ردًا على الرسالة: هذا غير صحيح، وأقل درجة متوقعة بمدينة الرياض هذا الأسبوع بين 9 و 10 درجات وبالأمطار أقل بدرجة أو درجتين.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة اليوم السبت.