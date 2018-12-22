لحظات وتبدأ مباراة ريال مدريد والعين في القمة العالم نهائي كأس العالم للأندية كون معانا وتغطية حية لحظة بلحظة بين ريال مدريد والعين بث مباشر علي موقع الفجر

انطلاق صافرة مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 22/12/2018 يلا شوت (بدون تقطيع) لايف نهائي كأس العالم

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي في نهائي كاس العالم للاندية لكرة القدم 2018 بث مباشر يلا شوت، حيث ستكون المواجهة منقولة من خلال قناة bein sport hd 1 مساء اليوم السبت التعليق العربي.

مشاهدة ريال مدريد ضد العين يلا شوت

انطلاق صافرة مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 22/12/2018 يلا شوت (بدون تقطيع) لايف نهائي كأس العالم



ينطلق توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مساء السبت في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 1 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق خليل البلوشي، وذلك في المواجهة التي يدير أحداثها الحكم الدولي ماريوفو جاير.

مشاهدة نهائي كاس العالم للاندية بث مباشرمشاهدة نهائي كاس العالم للاندية بث مباشر

الريال والعين والتشكيل المتوقع

انطلاق صافرة مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 22/12/2018 يلا شوت (بدون تقطيع) لايف نهائي كأس العالم



يدخل المدير الفني لريال مدريد سانتياجو سولاري مباراة العين بتشكيل من المتوقع أن يتكون من، تيبو كورتوا بحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز.

فيما ستكون تشكيلة الفريق الإماراتي المتوقعة أن تبدأ المواجهة كالآتي، حارس المرمى: خالد عيسى، خط الدفاع: تسوكاسا شيوتاني – محمد فايز – إسماعيل أحمد – محمد أحمد، خط الوسط: ريان يسلم – محمد عبد الرحمن – تونجو دومبيا – حسين الشحات، وفي الهجوم: كايو فيرنانديز – ماركوس بيرج.