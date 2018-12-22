تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم | بث مباشر ريال مدريد والعين لايف .. يلا شوت 

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يفتح استاد مدينة زايد الرياضية أبوابه لاستضافة نهائي كأس العالم للأندية 2018 بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني، وذلك يوم السبت القادم 22 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 15 ربيع الآخر 1440 هجرياً.





يشارك الزعيم في المونديال هذا العام باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد افتتح المسابقة بالفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وفي المباراة الثانية قابل البنفسجي الترجي التونسي وسحقه بثلاثيةٍ نظيفة، وأخيراً كان لقاء نصف النهائي لبطل الدوري الإماراتي ضد ريفر بليت وانتهى بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة (5-4) بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما.

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ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا وهو يشارك هذا العام في كأس العالم للأندية بعد رفع الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي، وقد وصل للنهائي بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز في دور الـ4 بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسيكون على الملكي الانتصار ليُنصب نفسه وحيداً على عرش أكثر الأندية فوزاً بالمونديال، فحتى الآن هو شريكاً في الصدارة مع برشلونة برصيد 3 مراتٍ لكلٍ منهما.





الغيابات والتشكيل المتوقع للعين

قد يغيب عن المباراة أحمد برمان بعد تعرضه لإصابة عضلية، لكن علينا انتظار قرار طبيب العين أولاً والذي سيكشف ما إذا كان اللاعب يمكنه المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية أم لا.

سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يتواجد المهاجم ماركوس بيرج في التشكيل الأساسي من جديد، وفي حالة تأكد غياب برمان ستكون شراكة محور الوسط بين دومبيا ومحمد عبد الرحمن عجب.

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التشكيل | 4-4-2





خالد عيسى

تسوكاسا شيوتاني - محمد فايز - إسماعيل أحمد - محمد أحمد

ريان يسلم - محمد عبد الرحمن - تونجو دومبيا - حسين الشحات

كايو فيرنانديز - ماركوس بيرج





الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد





لن يفتقد ريال مدريد لأي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أجهزة الملكي جاهزةً لانتزاع الكأس الرابعة في تاريخه.

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لن يغير سولاري كثيرأً في الطريقة التي بدأ بها مباراة كاشيما آنتلرز، لكنه قد يدفع بكاسيميرو بدلاً من ماركوس يورينتي لتجهيزه للمباريات القادمة للبلانكوس، وقد يبدأ أسينسيو في مركز الجناح الأيمن بدلاً من لوكاس فاسكيز.

التشكيل | 4-3-3

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تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

جاريث بيل - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو





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