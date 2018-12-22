رابط سريع Real بث مباشر مباراة ريال مدريد - العين كورة لايف |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم

وجه النجم المصري ولاعب نادي العين الإماراتي، حسين الشحات، رسالة لمهاجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، وذلك قبل مباراة نهائي كأس العالم للأندية، التي تجمع بين النادي الإماراتي وريال مدريد الإسباني.

ونشر الشحات في صفحته على "فيسبوك" صورة تجمعه بصلاح مع عبارة: "حبيب قلبي أبو مكة... وإن شاء الله حقك راجع يا كبير".





وحظي المنشور بتفاعل كبير من متابعي الشحات الذي ربطوا الصورة بالحادثة الشهيرة التي جرت بين صلاح ومدافع ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. رابط سريع Real بث مباشر مباراة ريال مدريد - العين كورة لايف |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم وكان صلاح قد تعرض لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مايو الماضي، أدت إلى إبعاده عن الملاعب لفترة، وحرمانه من المشاركة في مباراتي بلاده في مونديال روسيا، أمام منتخبي روسيا وأوروغوي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرا للصور الساخرة من راموس، وذلك قبل لقاء العين والنادي الملكي، في حين هاجم مستخدمون المدافع الإسباني المعروف بخشونته.