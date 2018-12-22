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بعد مصر وموسكو.. هدى بنمليح تعرض أحدث تصاميمها بالإمارات

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:00 م
بعد مصر وموسكو.. هدى بنمليح تعرض أحدث تصاميمها بالإمارات
هدى بنمليح
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أحمد رمضان متولي
 
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عرضت الفنانة التشكيلية ومصممة الأزياء المغربية هدى بنمليح، خلال الدورة الأولى لعرض الأزياء ''مورقفطان'' الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بفندق الفورسيزن الجميرة، بجانب أشهر مصممي الموضة المغاربة، مجموعتها الجديدة المؤلفة من القفاطين المغربية بلغ عددها 10 قطع في ليلة وصفت بالأسطورية عرفت مشاركة ألمع النجوم الفن والإعلام المغاربة والعرب.

 

وحصلت هدى بنمليح على درع التكريم الذي تسلمته من الفنانة التشكيلة ومصممة الأزياء لمياء منهال وتوجت بنمليح بهذا التكريم، نظير مشاركتها وتمثيلها للقفطان المغربي في مختلف دول العالم الذي أبدعت في تصاميمه وحولته إلى تحفة فنية.

 

كما أنها كرمت مؤخرا بجمهورية مصر العربية، وقدمت هدى بنمليح خلال مشاركتها حوالي 10 قفاطين مغربية بألوان وأشكال مختلفة، استعملت فيها أقمشة من الحرير وأنواع أخرى من الأقمشة التي تمنح القفطان شكلا راقيا يعكس قيمة الصنعة المغربية وجودتها، سواء من خلال التطريز أو "زواق لمعلم" أو عبر استعمال الأحجار الكريمة، مما منحه أشكالا تقليدية بلمسة حديثة تتناسب ومتطلبات المرأة العصرية.

 

وحظي عرض مورقفطان بتغطية إعلامية مكثفة من قنوات عربية متعددة ، وعرف هذا الحدث المهم، حضور شيوخ آل مكتوم والقنصل العام ومجموعة من الدبلوماسيين والهيئة السياحية بأبوظبي والشرق الأوسط في شخص صديق شاكر مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وزوجات سفراء العالم العربي، وأسماء فنية مغربية وعربية لامعة على الصعيد العربي ونجوم الإعلام وشخصيات اجتماعية.

 

 

  

 

 

 

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