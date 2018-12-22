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حرص هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تقديم اعتذاره بشأن عدم قدرته على حضور نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.





ويلعب العين الإماراتي ونظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية 2018 والتي تقام في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البيان التالي:

بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر bein sport 1HD



اعتذر المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإماراتى لكرة القدم ومجلس أبو ظبى الرياضى، عن عدم حضوره نهائى كأس العالم للأندية الذى يقام اليوم بين العين الإماراتى وريال مدريد الاسبانى.

بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر bein sport 1HD



وأرجع أبو ريدة اعتذاره إلى انشغاله الشديد بإعداد ملف مصر لإستضافة بطولة أمم افريقيا 2019 ، بعد التقدم بطلب رسمى لإستضافة هذا الحدث الكبير، مبديا أمنياته بختام ناجح للبطولة مع سعادته وفخره بما يقدمه نادي العين من أداء بطولي وراقي شرف الكرة الاماراتية والعربية، على أن يحضر أبو ريدة افتتاح كأس الأمم الأسيوية يوم 5 يناير المقبل.