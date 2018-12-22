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يبحث عن نادي ريال مدريد الإسباني عن تحقيق رقم قياسي عندما يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم مع العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري حسين الشحات ويحيي نادر بملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائى بطولة كأس العالم للأندية.





ويحتاج ريال مدريد لتسجيل 5 أهداف في شباك العين بمباراة اليوم، ليعادل رقم غريمه التقليدي برشلونة الفريق الأكثر إحرازاً للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد 23 هدفاً.





وسجل ريال مدريد 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس العالم للأندية قبل مواجهة العين الإماراتي اليوم.





وصعد ريال مدريد لنهائى لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضي بملعب "مدينة زايد الرياضية".

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم | تابع لايف مباراة ريال مدريد والعين | بث مباشر نهائي كاس العالم للاندية الآن kor















