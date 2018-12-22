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يلا شوت HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (نهائي كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL MADRID

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:53 م
يلا شوت HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (نهائي كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL MADRID
ريال مدريد والعين
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عمرو عادل
 
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يلا شوت HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (نهائي كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL MADRID
استطاع فريق العين الإماراتي أن يقدم مستويات رائعة وقوية في هذه البطولة، حيث استطاع العين التغلب على فريق ويلنغتون بطل نيوزيلاندا في ريمونتادا عالمية وتاريخية، وبعدها استطاع العين الفوز على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شي، وبعدها وفي مفاجأة كبرى وغير متوقعة استطاع العين الإماراتي أن يقصي فريق ريفير بليت الأرجنتيني بضربات الجزاء في نصف نهائي البطولة ويصعد للمباراة النهائية، أما الفريق الملكي فقد صعد للمباراة النهائية بعد أن استطاع أن يتغلب في نصف نهائي البطولة على كاشيما انتلرز الياباني، والجميع يعلم أن الفريق الملكي هو حامل لقب هذه البطولة في نسختها الماضية.
يلا شوت HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (نهائي كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL MADRID
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والعين اليوم
يشارك الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية بداية من الدور نصف النهائي، وقد لعب  ريال مدريد اليوم أمام كاشيما الياباني وسط أجواء حماسية كبيرة، وقد نجح الريال في الفوز على كاشيما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي، بينما فاز نادي العين على ريفير بليت بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأساسي بهدفين لكل فريق.
يلا شوت HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (نهائي كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL MADRID
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