بث مباشر الان ريال مدريد ضد العين في نهائي بطولة كأس العالم للأندية .. يلا شوت





أعلن زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم.





ويلتقي الفريقان في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، على استاد مدينة زايد الرياضية، بدولة الإمارات.

بث مباشر الان ريال مدريد ضد العين في نهائي بطولة كأس العالم للأندية .. يلا شوت





ويتواجد اللاعب المصري حسين الشحات في التشكيل الأساسي للعين.





وكان المدرب سانتياجو سولاري قد أعلن تشكيل ريال مدريد لتلك المباراة، ويمكنك مطالعة التشكيل من هنا.





بث مباشر الان ريال مدريد ضد العين في نهائي بطولة كأس العالم للأندية .. يلا شوت