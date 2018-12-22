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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر كورة اون لاين HD مباراة العين وريال مدريد | كورة لايف | يلا شوت

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:51 م
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر كورة اون لاين HD مباراة العين وريال مدريد | كورة لايف | يلا شوت
ريال مدريد والعين الاماراتي
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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر كورة اون لاين HD مباراة العين وريال مدريد | كورة لايف | يلا شوت

زوار الفجر الكرام تابعوا معنا مباراة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام اليوم السبت على استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

ويتكون تشكيل ريال مدريد من: كورتوا؛ كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو؛ ماركوس يورنتي، مودريتش، كروس؛ لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، كريم بنزيمة.
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر كورة اون لاين HD مباراة العين وريال مدريد | كورة لايف | يلا شوت
وتكون تشكيل العين من: خالد عيسى؛ تونغو حامد، إسماعيل أحمد، كايو فرنانديز، ماركوس بيرج، محمد فايز، محمد عبدالرحمن، محمد أحمد، تسوكاسا شيوتاني، ريان يسلم، حسين الشحات.
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر كورة اون لاين HD مباراة العين وريال مدريد | كورة لايف | يلا شوت
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