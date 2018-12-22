مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ريال مدريد – مشاهدة مباراة حسين الشحات اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم يلا شوت HD حصري أون لاين، حيث تابع لايف مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم السبت 22-12-2018، تأتي في مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2018، والتي تنتظرها الجماهير العالمية، وذلك من أجل التعرف على بطل العالم للأندية 2018، مما يزيد من أهمية مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم كورة لايف، هي تواجد نادي العين الإماراتي الذي يمثل الكرة العربية والأسيوية، وهو ثاني فريق عربي يصل إلى مباراة نهائي مونديال الأندية بعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

يشارك الزعيم في المونديال هذا العام باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد افتتح المسابقة بالفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وفي المباراة الثانية قابل البنفسجي الترجي التونسي وسحقه بثلاثيةٍ نظيفة، وأخيراً كان لقاء نصف النهائي لبطل الدوري الإماراتي ضد ريفر بليت وانتهى بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة (5-4) بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما.

ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا وهو يشارك هذا العام في كأس العالم للأندية بعد رفع الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي، وقد وصل للنهائي بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز في دور الـ4 بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسيكون على الملكي الانتصار ليُنصب نفسه وحيداً على عرش أكثر الأندية فوزاً بالمونديال، فحتى الآن هو شريكاً في الصدارة مع برشلونة برصيد 3 مراتٍ لكلٍ منهما.

موعد مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع للعين

سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يتواجد المهاجم ماركوس بيرج في التشكيل الأساسي من جديد، وفي حالة تأكد غياب برمان ستكون شراكة محور الوسط بين دومبيا ومحمد عبد الرحمن عجب.

التشكيل | 4-4-2

خالد عيسى

تسوكاسا شيوتاني - محمد فايز - إسماعيل أحمد - محمد أحمد

ريان يسلم - محمد عبد الرحمن - تونجو دومبيا - حسين الشحات

كايو فيرنانديز - ماركوس بيرج

التشكيل المتوقع لريال مدريد

لن يغير سولاري كثيرأً في الطريقة التي بدأ بها مباراة كاشيما آنتلرز، لكنه قد يدفع بكاسيميرو بدلاً من ماركوس يورينتي لتجهيزه للمباريات القادمة للبلانكوس، وقد يبدأ أسينسيو في مركز الجناح الأيمن بدلاً من لوكاس فاسكيز.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

جاريث بيل - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو



