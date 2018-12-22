رابط نقل العين وريال مدريد.. بث مباشر ريال مدريد والعين.. رابط العين والريال مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد مدينة زايد الرياضية من أجل الاستمتاع بالمباراة المثيرة التي ستجمع بين ريال مدريد والعين الإماراتي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم السبت والموافق 22/ 12/ 2018.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد مدينة زايد الرياضية من أجل الاستمتاع بالمباراة المثيرة التي ستجمع بين ريال مدريد والعين الإماراتي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم السبت والموافق 22/ 12/ 2018.