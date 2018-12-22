الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 (نهائي مونديال الاندية) شاهد (حسين الشحات)

التقى العين الإماراتي مع وتيم ويلنجتون النيوزلندي في افتتاح البطولة ويشارك الزعيم العيناوي في البطولة العالمية باعتباره الفائز بدوري البلد المستضيف، حيث نجح في الفوز بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم الماضي، بعد أن جمع 53 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الوحدة الوصيف 7 نقاط، وطوال أسابيع المسابقة لم يخسر البنفسجي إلا مباراةً واحدةً فقط .

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 (نهائي مونديال الاندية) شاهد (حسين الشحات)

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الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 (نهائي مونديال الاندية) شاهد (حسين الشحات)