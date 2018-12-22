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ريال مدريد |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 23-12-2018 نهائي كأس العالم للأندية - كول كورة ON

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:47 م
ريال مدريد |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 23-12-2018 نهائي كأس العالم للأندية - كول كورة ON
ريال مدريد والعين الاماراتي
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يتواجد العين في المونديال هذا العام باعتباره بطل الدوري الإماراتي، وقد افتتح المسابقة بالفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وفي المباراة الثانية قابل البنفسجي الترجي التونسي وسحقه بثلاثيةٍ نظيفة، وأخيراً كان لقاء نصف النهائي لبطل الدوري الإماراتي ضد ريفر بليت وانتهى بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة (5-4) بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفين لكل فريق، يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت في نهائي مونديال الأندية.

على الجانب الأخر يعد ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا ويشارك في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية بعد رفع الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي، وقد وصل للنهائي بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز في نصف النهائي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسيكون على الملكي الانتصار ليُنصب نفسه وحيداً على عرش أكثر الأندية فوزاً بالمونديال، فحتى الآن هو شريكاً في الصدارة مع برشلونة برصيد 3 مراتٍ لكلٍ منهما.

وتنقل مباراة ريال مدريد والعين في بث حي ومباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ريال مدريد |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 23-12-2018 نهائي كأس العالم للأندية - كول كورة ON
تقدم بوابة "الفجر" مشاهدة بث مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي لحظة بلحظة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الإمارات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018

وتقام مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في تمام السادسة والنصف مساءً، وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس1، بتعليق خليل البلوشي.
ريال مدريد |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 23-12-2018 نهائي كأس العالم للأندية - كول كورة ON
مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي مونديال الأندية، بعدما انتصرعلى كاشيما الياباني في نصف النهائي، بنتيجة 3\1.

لحظة بلحظة مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018
ريال مدريد |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 23-12-2018 نهائي كأس العالم للأندية - كول كورة ON
على الجانب الأخر صعد العين الإماراتي إلى نهائي مونديال الأندية، بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5\4، بعد نهاية الوقت الأًصلي بنتيجة 2\2.
ريال مدريد |مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم السبت 23-12-2018 نهائي كأس العالم للأندية - كول كورة ON
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