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كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم kora live

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:48 م
كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم kora live
ريال مدريد
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عيد طارق
 
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 كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم kora live
في مباراة يترقبها عشاق الكرة في العالم، يلتقي فريقا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي وجها لوجه في نهائي مونديال الاندية بالإمارات، في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 22-12-2018، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم kora live

يتواجد العين في المونديال هذا العام باعتباره بطل الدوري الإماراتي، وقد افتتح المسابقة بالفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وفي المباراة الثانية قابل البنفسجي الترجي التونسي وسحقه بثلاثيةٍ نظيفة، وأخيراً كان لقاء نصف النهائي لبطل الدوري الإماراتي ضد ريفر بليت وانتهى بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة (5-4) بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفين لكل فريق، يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت في نهائي مونديال الأندية.

على الجانب الأخر يعد ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا ويشارك في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية بعد رفع الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي، وقد وصل للنهائي بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز في نصف النهائي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسيكون على الملكي الانتصار ليُنصب نفسه وحيداً على عرش أكثر الأندية فوزاً بالمونديال، فحتى الآن هو شريكاً في الصدارة مع برشلونة برصيد 3 مراتٍ لكلٍ منهما.

وتنقل مباراة ريال مدريد والعين في بث حي ومباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

الفريم المباراة 


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