محلل سياسي لـ"9090": 2018 أفضل عام مر على مصر منذ سنوات

قال المحلل السياسي عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن عام 2018 أفضل أعوام مصر منذ سنوات لأنه شهد استقرارا كبيرا داخليا وخارجيا ، كما شهد انحسارا للإرهاب بشكل كبير ، خاصة أننا ودعنا العام الماضي بحادث مسجد الروضة في العريش ، كما أنها بدأت بالعملية الشاملة سيناء 2018 وهو ما قلص بشكل كبير الحوادث الإرهابية .

وأضاف خلال حواره ببرنامج لقاء السبت على الراديو 9090 مع الإعلامية معتزة مهابة، أن العام 2018 شهد حدثا مهما هو القبض على الإرهابي هشام عشماوي ، بجانب أن العام شهد انتخابات الرئاسة ، التي يعتبر أنها كانت محسومة ولكن كانت تمثل استفتاء على صحة مسار سياسي واقتصادي بدأته الدولة المصرية.

فكانت المرحلة الأولى من ولاية الرئيس يمكن تسميتها باستعادة الدولة المصرية ، ثم بدأنا مرحلة إعادة بناء الدولة ونسير في هذا بشكل جيد وكل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد ذلك.

ولفت سعداوي إلى أن أهم توجهات الرئيس والدولة المصرية خلال الفترة الحالية والمقبلة هو إعادة الاعتبار لأفريقيا ، وهو ما عكسته عدة جولات للرئيس في الصين وألمانيا والنمسا مؤخرا ، حيث كان يتحدث باسم أفريقيا وبشكل رسمي باعتبار أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي في الدورة المقبلة . وأوضح أن مشاركة مصر في بناء سد تنزانيا ، إلى أن هذا يعني أن مصر توصلت لأن المياه يمكن أن تكون سبب للتكامل وليس للفرقة ، ومصر وتنزانيا نسقا نموذجا لهذا التعاون وهو ما يعطي دروس للموقف الأثيوبي في عدم التعنت واستخدام التفاوض والحلول السياسية في الاستخدام العادل للمياه، كما أن الاتفاق بين مصر وتنزانيا تم على نهر غير نهر النيل، وهو ما كان رسالة حسن نية من تنزانيا بما لا يضر بمصالح مصر .

وأضاف سعداوي : أن مصر عملت خلال الفترات الأخيرة على الاعتماد على مصادر أخرى في توليد الطاقة وليس الطاقة الناتجة عن السد العالي ، أي أن تأثرنا بالمياه ونقصها لن يكون كارثة كبيرة بالنسبة لتوليد الكهرباء ، الأخطاء التي ارتكبت في التعامل مع هذا الملف خلال فترة الإخوان ومرسي كانت لا تغتفر ، ومصر الآن غيرت الصورة الآن وبدأنا في استيعاب الطرف الأثيوبي نتيجة للجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تمت.