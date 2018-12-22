يلا شوت دون تقطيع hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين نهائي كاس العالم للأندية مباشرة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:31 م
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يلا شوت دون تقطيع hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين نهائي كاس العالم للأندية مباشرة
نقدم مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي في نهائي كاس العالم للاندية لكرة القدم 2018 بث مباشر يلا شوت، حيث ستكون المواجهة منقولة من خلال قناة bein sport hd 1 مساء اليوم السبت التعليق العربي، وسنضع لكم رابط مباشر اونلاين للقاء قبل بدايته بدقائق معدودة.
يلا شوت دون تقطيع hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين نهائي كاس العالم للأندية مباشرة
مشاهدة ريال مدريد ضد العين يلا شوت
ينطلق توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مساء السبت في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 1 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق خليل البلوشي، وذلك في المواجهة التي يدير أحداثها الحكم الدولي ماريوفو جاير.
يلا شوت دون تقطيع hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين نهائي كاس العالم للأندية مباشرة
مشاهدة نهائي كاس العالم للاندية بث مباشرمشاهدة نهائي كاس العالم للاندية بث مباشر
الريال والعين والتشكيل المتوقع
يدخل المدير الفني لريال مدريد سانتياجو سولاري مباراة العين بتشكيل من المتوقع أن يتكون من، تيبو كورتوا بحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز.
يلا شوت دون تقطيع hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين نهائي كاس العالم للأندية مباشرة
فيما ستكون تشكيلة الفريق الإماراتي المتوقعة أن تبدأ المواجهة كالآتي، حارس المرمى: خالد عيسى، خط الدفاع: تسوكاسا شيوتاني – محمد فايز – إسماعيل أحمد – محمد أحمد، خط الوسط: ريان يسلم – محمد عبد الرحمن – تونجو دومبيا – حسين الشحات، وفي الهجوم: كايو فيرنانديز – ماركوس بيرج.
يلا شوت دون تقطيع hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين نهائي كاس العالم للأندية مباشرة
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