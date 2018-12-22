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كورة ستار .. يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس live كورة لايف الجديد

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:29 م
كورة ستار .. يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس live كورة لايف الجديد
مانشستر سيتي وكريستال بالاس
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عمرو عادل
 
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كورة ستار .. يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس live كورة لايف الجديد

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب الاتحاد، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

كورة ستار .. يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس live كورة لايف الجديد

 
يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 44 نقطة خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما يقبع الضيف في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، ولم يخسر الفريق السماوي حتى الآن إلا مرة واحدة، فيما انتصر في 14، وتعادل في اثنتين، بينما خسر كريستال في 10 مباريات، وتعادل في 3، وفاز في 5 أخرى.

وتواجه الفريقان في 31 مباراة، فاز السيتي في 18 مواجهة، فيما انتصر كريستال في 5 أخرى، وتعادلا في 8، ويعتبر اللاعب الإيفواري يايا توريه هداف المواجهة برصيد 9 أهداف، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.
كورة ستار .. يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس live كورة لايف الجديد

وتنقل مباراة اليوم عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 6.


 



كورة ستار .. يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس live كورة لايف الجديد

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