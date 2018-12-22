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بدات الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر Match مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي live نهائي كأس العالم HD

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:28 م
بدات الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر Match مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي live نهائي كأس العالم HD
ريال مدريد والعين الاماراتي
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بدات الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر Match مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي live نهائي كأس العالم HD يواجه فريق ريال مدريد العين الإماراتى في مساء يوم السبت الموافق 22ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 .

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتى في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD2



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