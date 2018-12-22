بدات الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر Match مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي live نهائي كأس العالم HD يواجه فريق ريال مدريد العين الإماراتى في مساء يوم السبت الموافق 22ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 .





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