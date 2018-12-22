بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر كورة لايف





لتقي فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس ضمن بطولة الدوري الانجليزي 2019، في الأسبوع الثامن عشر،يدخل السيتيزينز هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب ليستر سيتي بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة، وبهذا الفوز صعد زملاء ليروي ساني للدور المقبل من البطولة، أما في الدوري فيكتفي الأزرق السماوي بالوصافة حتى الآن برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الريدز صاحب الصداراة.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر كورة لايف





تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.





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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر كورة لايف





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مباشر

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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر كورة لايف







