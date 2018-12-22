بث حي HD يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم | Yalla Shoot | كورة لايف | koora live | كورة ستار

تحدث حسين الشحات لاعب منتخب مصر عن المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "مدينة زايد الرياضية"، في نهائى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات.





وقال حسين الشحات فى تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، "سعداء بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، لاعبي العين أثبتوا أنهم رجال وعلى قدر المسؤولية، وأخرجوا كل ما لديهم من إمكانيات وتفوقوا على أنفسهم على مدار مباريات البطولة".

بث حي HD يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم | Yalla Shoot | كورة لايف | koora live | كورة ستار

أضاف لاعب منتخب مصر، "الفريق يعيش حلماً جميلا للوطن العربي ودولة الإمارات على وجه التحديد، وسيقاتل اللاعبون من أجل إكمال هذا الحلم وتحقيق اللقب، لإسعاد هذا الشعب الذي يستحق كل الخير، على الرغم من صعوبة مواجهة فريق عملاق بحجم ريال مدريد بطل أوروبا".

تابع، "مثلما قاتلنا أمام ريفربلايت الارجنتيني ونجحنا فى اقتناص بطاقة التأهل إلى نهائى بطولة كأس العالم للأندية، سنقاتل أمام ريال مدريد لتحقيق المفاجأة وحصد اللقب".

وأعرب حسين الشحات عن سعادته الغامرة بالدعم الكبير الذى يحظى به من جانب الجماهير المصرية، متمنياً أن يدخل السعادة على قلوب تلك الجماهير بالحصول على بطولة كأس العالم للأندية اليوم.

وبدأ نادي العين مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3\3، قبل أن يحقق الفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.

بث حي HD يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم | Yalla Shoot | كورة لايف | koora live | كورة ستار

واصل نادي العين إبهار الجميع في بطولة كأس العالم للأندية بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بحجز مقعده في المباراة النهائية بفوزه على ريفربلايت الأرجنتيني بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح بعدما إنتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 2\2، أما ريال مدريد الذي يتوج باللقب "3 مرات" فتغلب على كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.