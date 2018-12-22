ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر kora star | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر hd

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:25 م
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر kora star | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر hd
بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين نهائي كأس العالم للأندية
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

يتواجد العين في المونديال هذا العام باعتباره بطل الدوري الإماراتي، وقد افتتح المسابقة بالفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وفي المباراة الثانية قابل البنفسجي الترجي التونسي وسحقه بثلاثيةٍ نظيفة، وأخيراً كان لقاء نصف النهائي لبطل الدوري الإماراتي ضد ريفر بليت وانتهى بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة (5-4) بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفين لكل فريق، يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت في نهائي مونديال الأندية.

على الجانب الأخر يعد ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا ويشارك في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية بعد رفع الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي، وقد وصل للنهائي بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز في نصف النهائي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسيكون على الملكي الانتصار ليُنصب نفسه وحيداً على عرش أكثر الأندية فوزاً بالمونديال، فحتى الآن هو شريكاً في الصدارة مع برشلونة برصيد 3 مراتٍ لكلٍ منهما.

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر kora star | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر hd
مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة العين وريال مدريد كورة ستار

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين عبر يوتيوب

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة اونلاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة العين ضد ريال مدريد مباشر اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين يلا شووت

موعد مباراة ريال مدريد والعين

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع

مباراة ريال مدريد والعين نهائي كأس العالم للأندية

ريال مدريد والعين اليوم 22-12-2018

ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

ريال مدريد والعين بث مباشر

العين والريال مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم يلا شوت
مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم على بى ان سبورت
مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت
مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم يوتيوب
مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر
مشاهدة مباراه ريال مدريد مباشر الان
مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم
البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم
كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين
مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd
مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت
مشاهدة مباراة العين اليوم يوتيوب
مشاهدة مباراه ريال مدريد مباشر الان
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر kora star | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر hd

المزيد عن: نهائي كأس العالم للاندية مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين على كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين ، مباراة ريال مدريد والعين مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مشاهدة ريال مدريد ضد العين الاماراتي مشاهدة العين ضد ريال مدريد مباشر ماتش ريال مدريد والعين الاماراتي مباراة ريال مدريد والعين مباشر مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر مجانا مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
3
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
2
x
14:30
1
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
0
x
16:30
0
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
1
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
2
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
0
x
16:30
0
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
1
كالياري
ميلان
0
x
16:00
0
فيورنتينا
نابولي
0
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
0
x
16:00
0
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
0
x
16:30
0
هيرتا برلين
شتوتجارت
0
x
16:30
0
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
16:30
0
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش