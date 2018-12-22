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يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:19 م
يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL
ريال مدريد والعين الاماراتي
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يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 22-12-2018، وتقام مباراة العين وريال مدريد مباشر كورة لايف على استاد مدينة زايد الرياضية لاستقبال نهائي كأس العالم للأندية 2018، وستحظى مباراة ريال مدريد ضد العين بمتابعة جماهيرية كبيرة من جماهير الفريقين نظراً لسعي كلاهما للتويج بلقب البطولة.

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