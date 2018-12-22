يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في (كأس العالم للأندية) live مشاهدة مباراة REAL

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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 22-12-2018، وتقام مباراة العين وريال مدريد مباشر كورة لايف على استاد مدينة زايد الرياضية لاستقبال نهائي كأس العالم للأندية 2018، وستحظى مباراة ريال مدريد ضد العين بمتابعة جماهيرية كبيرة من جماهير الفريقين نظراً لسعي كلاهما للتويج بلقب البطولة.





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