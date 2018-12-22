«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ريال مدريد والعين kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد العين مباشر

يخوض، ريال مدريد بطل أوروبا، مساء اليوم السبت، نهائي بطولة كأس العالم للأندية ضد العين الإماراتي، ممثل البلد المستضيف للبطولة.





وتخطى الميرنجي في نصف النهائي، كاشيما إنتلرز الياباني، بطل قارة آسيا بنتيجة (3-1)، ليضرب موعدًا مع العين، الذي تخطى عقبة ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).





وتألق الويلزي جاريث بيل، في لقاء نصف النهائي، حيث سجل ثلاثية "هاتريك" قادت الملكي للدور النهائي، وهو ما جعل الجماهير تنتظر تحقيق اللقب الثالث على التوالي والرابع في تاريخ النادي، ليفض الشراكة مع غريمه التقليدي برشلونة، ويصبح النادي الأكثر تتويجا بالبطولة في التاريخ.

«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ريال مدريد والعين kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد العين مباشر

رجل النهائيات





جاريث بيل رغم إصاباته المتكررة، لكنه دائمًا حاضرًا في المباريات النهائية ويترك بصمته منذ انضمامه لصفوف الملكي.





ففي أول موسم له (2013-2014) سجل هدف الانتصار القاتل ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث فاز الميرنجي بنتيجة (2-1)، ليتوج بيل بباكورة ألقابه مع الملكي.





وفي نهائي دوري الأبطال لنفس الموسم، ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد، سجل بيل الهدف الثاني للملكي في المباراة التي فاز بها الأبيض بنتيجة 4-1 ويحصد الميرنجي الكأس العاشرة في تاريخه. «كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ريال مدريد والعين kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد العين مباشر وواصل بيل مساعدة الفريق في النهائيات، حيث صنع هدفا لزميله كريستيانو رونالدو ضد إشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي عام 2014، في المباراة التي فاز بها الملكي (2-0).

واختتم بيل عامه المميز بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في شباك سان لورينزو الأرجنتيني بنهائي كأس العالم للأندية، حيث فاز الملكي بنتيجة (2-0) وحصد اللقب.

وفي نهائي دوري الأبطال عام 2016، صنع بيل هدف راموس ضد أتلتيكو مدريد في النهائي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، وحسم الملكي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة (5-3) وسجل بيل ركلة ليساهم في تتويج الملكي باللقب. «كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ريال مدريد والعين kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد العين مباشر وفي كأس السوبر الأوروبي عام 2017، نجح بيل في صناعة هدف الانتصار الذي سجله إيسكو ضد مانشستر يونايتد، حيث حسم الملكي المباراة لصالحه بنتيجة (2-1).

ودون بيل اسمه بحروف من ذهب مع ريال مدريد، ونجح بضربة مقصية رائعة في تسجيل الهدف الثاني للملكي ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال عام 2018، قبل أن يسجل الهدف الثالث الذي قتل المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليحسم تتويج الملكي بالكأس 13 بالانتصار بنتيجة (3-1).